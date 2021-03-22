Правительство хочет изымать потенциально коррупционные деньги чиновников

https://static.news.ru/photo/08dcc782-8b44-11eb-b34d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект об ужесточении антикоррупционного законодательства внесён в Государственную думу. Инициатива правительства предполагает возможность изъятия денег чиновников.

Документ содержит предложение о внесении поправок в законы «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». При принятии закона он позволит изымать деньги со счетов чиновников, если в банке окажется сумма, превышающая доход человека за три года, а подтверждений легальности этого дохода не будет. Проект размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Для принятия инициатива должна пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение в Совете Федерации. После этого она будет принята, если её подпишет президент.

Сейчас аналогичным образом государство может изымать недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги, если чиновник не может подтвердить законность их приобретения.

Ранее президент Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее анализировать соответствия доходов и расходов чиновников. В целом прокуратура, по мнению Путина, должна серьёзное внимание уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества, писал NEWS.ru.