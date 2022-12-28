«Власти будут союзником курьеров хотя бы из меркантильных соображений» Депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил, что на фоне забастовки работников службы доставки в кабмине могут пересмотреть систему трудовых отношений

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Сергей Обухов

В недрах правительства готовятся поправки в законодательство, которые могут улучшить положение наёмных работников за счёт сокращения сферы применения срочных трудовых отношений. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов. Парламентарий рассказал об этом после брифинга, посвящённого второй за последний месяц акции протеста курьеров сервиса «Яндекс.Еда». Он также добавил, что трудовые отношения в этой сфере не являются прозрачными, доставщики еды оформлены не по трудовым договорам, а как самозанятые, что, вероятно, связано со стремлением корпоративного капитала в условиях кризиса оптимизировать расходы.

В Госдуме накануне состоялся мини-брифинг по итогам всероссийской забастовки курьеров, прошедшей с 20 по 25 декабря (предыдущая состоялась в конце ноября). Одним из главных её требований стало введение трудовых договоров. По утверждению профсоюза курьеров, в акции протеста приняли участие более 3,8 тысячи человек из разных городов страны. Несмотря на то что в пресс-службе «Яндекса» опровергали сам факт протестных выступлений курьеров, её участники заявляют о «многочисленных свидетельствах» нехватки сотрудников служб доставки, а также падении рейтинга приложения «Яндекс.Еда». Помимо этого, сообщалось, что в дни забастовки служба доставки якобы делала СМС-рассылки москвичам с приглашением на работу, а также вводила повышенные бонусы и надбавки для сотрудников, которые выйдут на работу в дни протестов.

Как заявил 27 декабря на брифинге в Госдуме Сергей Обухов, он с коллегами будет поддерживать все общественные организации объединения курьеров, а также «способствовать освобождению из-под стражи лидера профсоюза „Курьер“ Кирилла Украинцева», который подвергся преследованиям по «митинговой статье УК». Помимо этого, Обухов подчеркнул необходимость запуска «на высшем уровне дискуссии о пересмотре повсеместной практики трудоустройства без трудовых договоров», в том числе на законодательном уровне. Об этом парламентарий подробно рассказал NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Курьеры сервиса доставки «Яндекс.Еда»

— Сергей Павлович, что вы имели в виду под дискуссией о пересмотре существующей практики трудовых отношений в РФ?

— Такая дискуссия, по сути, уже началась. Есть решение Конституционного суда РФ, который говорит о равнозначности использования трудового потенциала как через гражданско-правовую, в данном случае — самозанятых (ранее курьеры заявляли, что намерены бороться за заключение постоянных трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг или самозанятости. — NEWS.ru), так и через другие формы [трудовых отношений]. Ключевой момент — это добровольность, выбор формы [отношений с нанимателем] должен быть за самим работником. То, что применяется «Яндекс.Едой», — это верхушка айсберга. По сути дела, работник остается без выбора. В пандемию мы видели, как многих исключали из рамок трудовых отношений и переводили в самозанятые.

Эта проблема стоит очень остро, и к дискуссии подключилась Федеральная налоговая служба, которая внутренним приказом определила для себя возможность принудительно переводить работников из самозанятых в рамки трудовых договоров. По крайней мере пока это подзаконный акт, и нужно вносить поправки в действующее законодательство. Но кабинет министров РФ здесь проявляет активность — мы ждём правительственного законопроекта, который должен сократить сферу применения гражданско-правовых отношений между работником и работодателем. Правительство объявило о готовности внести соответствующий законопроект в Госдуму. Судебная практика сейчас обширная — очень много исков.

Тем, кто в этом заинтересован, нужно активнее работать, в том числе соответствующим комитетам Госдумы. Я подожду, что после Нового года будет от правительства, но если нет, буду вносить свои инициативы.

— Какие в этом случае законодательные инициативы вы планируете вносить?

— Я пока не готов это публично обсуждать, потому что нужен анализ существующей правовой базы, а он требует привлечения специалистов. С наскока это не делается. Это не увеличение административного штрафа — такой законопроект можно написать быстро. В данном случае думаю, что нужно минимум полгода для проработки инициативы. Но если правительство опередит депутатов, это будет лучше.

Фото: obuhovpro/t.me Мини-брифинг в Госдуме по итогам первого этапа забастовки курьеров с Сергеем Обуховым

— Вообще насколько реально менять нормы трудового законодательства в пользу наёмных работников в нынешних условиях, когда интересы работодателей и бизнеса защищены и отражены гораздо значительнее, чем наёмных работников, профсоюзов и других объединений трудящихся? Не натолкнётся ли эта работа, пусть даже если она ведётся какими-то правительственными чиновниками, на противодействие?

— А мы и видим это... По сути дела, мы имеем лазейку в законодательстве, которая позволяет крупным компаниям [реализовывать] схемы оптимизации налогов. Будем называть вещи своими именами — это схемы оптимизации за счёт трудящихся. Конечно, [корпоративный капитал] будет возмущаться и противодействовать всеми доступными способами. Это всплыло во время забастовки курьеров, точнее, их выступление даже забастовкой назвать нельзя, потому что они самозанятые. Скажем так, это была акция протеста, которая вызвала противодействие. Если простая моя встреча в рамках депутатских полномочий в помещении с курьерами 7 декабря привлекла автозаки с мигалками, полицию и так далее — это говорит о том, какой лоббистский ресурс применяется. К тому же, судя по всему, мэрия была задействована в пиар-акциях «Яндекса» (речь идёт о появлении после начала забастовки дорожных знаков на столичных улицах, выражающих благодарность вышедшим на работу курьерам. — NEWS.ru)... Я думаю, что лоббистский потенциал компании будет привлечён и к тому, чтобы затормозить выход из правительства соответствующего законопроекта.

— Как вы оцениваете роль профсоюзов в этой ситуации? В частности — профсоюза «Курьер», Рабочего союза курьеров и других структур, которые создаются снизу.

— Профсоюз «Курьер» не является, строго говоря, профсоюзом, потому что Минюст его таковым не признаёт. Юридически это некоммерческая организация или общественное объединение, но хорошо хоть так. Самоорганизация — великое дело. Я бы хотел, чтобы ФНПР активно занималась этим вопросом. Мне известно, что там идут активные дискуссии, но пока они себя здесь (во время декабрьских протестов курьеров. — NEWS.ru) не проявили. Профсоюзы должны быть заинтересованы [в защите прав граждан, работающих не по трудовым договорам], потому что это не только «Яндекс» — такое кругом. В условиях кризиса работодатели будут всячески экономить на труде. Институт самозанятых и гражданско-правовые соглашения — это просто лазейка для повышения их прибылей за счёт человека труда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Курьеры сервиса доставки «Самокат»

— В случае с курьерами значительная их часть — это рабочие-мигранты, права которых ущемлены ещё более, учитывая языковой барьер, угрозу депортации, расистские предрассудки, наконец. Как вы оцениваете их правовое положение? Вообще насколько возможно им защищать свои права как участникам трудовых отношений в РФ?

— Мы слышали высказывание [главы МВД Владимира] Колокольцева о том, что у нас 16 ведомств — бенефициаров импорта нелегальной рабочей силы. Вроде говорят, что в строительстве как-то эту проблему решили. Нужно всё выводить из тени. По сути дела, что такое самозанятость мигрантов? Это тоже одна из теневых схем. Поэтому заключайте с рабочими трудовые договоры, и будет всё проще. Они и сами заинтересованы, видя в этом первую форму защиты своих прав.

Лучший способ сделать из человека полноценного члена общества — это предоставление ему нормальных трудовых прав. Только так он почувствует себя частью социума, начнёт платить налоги и взаимодействовать с государственными структурами. Это ключевой этап на пути к полноценной адаптации трудовых мигрантов.

Но помимо мигрантов надо не забывать, что [работа в курьерских службах] — это форма занятости для студентов, это форма подработки и для других категорий. Тут тоже огромная сфера уходит из-под налогообложения, из выплат в Пенсионный и другие социальные фонды, что сказывается на их наполняемости. Так что я надеюсь, что здесь правительство будет скорее союзником, хотя бы из меркантильных соображений — наполнения бюджета.