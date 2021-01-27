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Правила продажи табака ужесточили в РФ

07:54, 28 января 2021 53
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне больше не могут покупать в Сети кальяны и никотиносодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. С 28 января вступили в силу соответствующие поправки в закон о здоровье, принятые в июле 2020 года.

Российский вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International, производящей IQOS, Сергей Слипченко подтвердил, что теперь табачные стики можно покупать лишь в стационарных магазинах, как и сигареты.

При этом по-прежнему будет возможно приобретать через Интернет устройства для потребления никотиносодержащей продукции, — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Реклама никотиносодержащей продукции с 28 января также попадает под запрет. Об этом напомнил директор по корпоративным коммуникациям «JTI Россия» Дмитрий Сергеев. Он добавил, что запрет интернет-продаж не является критическим для компании.

Розница обеспечивает значительно больший объём продаж никотиносодержащей продукции, чем интернет-торговля, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штрафы за курение кальянов в заведения общепита вступили в силу с 28 января. Кальянные при этом остаются, но теперь там нельзя продавать еду и напитки. За кальяны и вейпы владельцев заведений общепита будут штрафовать на суммы от 30 тысяч до 80 тысяч рублей. Официальный запрет на курение кальянов вступил в силу в ноябре 2020 года, их приравняли к никотиносодержащим веществам.

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