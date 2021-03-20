Правила купли-продажи автомобилей с пробегом изменятся с 1 мая

https://static.news.ru/photo/98773f64-89d5-11eb-b801-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

С 1 мая 2021 года в России изменятся правила покупки и продажи автомобилей с пробегом. Россиянам дадут право осуществлять сделки через Интернет – соответствующая опция появится на портале Госуслуг. Приказ ранее подписало Минцифры.

Отмечается, что граждане смогут подписывать необходимые документы при помощи специально созданной электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД.

Такая функция, согласно статье 160 Гражданского кодекса, существовала и раньше, но россияне побаивались совершать онлайн-продажу или покупку без поддержки такого инструмента как Госуслуги.

Как пишет Autonews.ru, эксперты высказались за такую функцию, так как это упросит проверку чистоты истории машины, но есть определённые нюансы, которые нужно учитывать.

По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, продажа и покупка машин через портал Госуслуг доступны только физлицам и только в сегменте авто с пробегом.

Ни юридическое лицо, ни официальный дилер, не смогут выступать стороной сделки, ведь личный кабинет на Госуслугах открыть может только физлицо, — рассказал он.

Однако есть серьёзный риск, добавил эксперт. В случае мошеннических действий с ЭЦП (электронной цифровой подписью) недобросовестные граждане могут даже продать чужой автомобиль без ведома владельца.

Из-за удорожания и дефицита новых автомобилей в России увеличился спрос на подержанные машины. Рост продаж на вторичном рынке в 2020 году составил 2%, при просадке в 9% на рынке первичном, ранее писал NEWS.ru.