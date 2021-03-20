Правила купли-продажи автомобилей с пробегом изменятся с 1 мая

С 1 мая 2021 года в России изменятся правила покупки и продажи автомобилей с пробегом. Россиянам дадут право осуществлять сделки через Интернет – соответствующая опция появится на портале Госуслуг. Приказ ранее подписало Минцифры.
Отмечается, что граждане смогут подписывать необходимые документы при помощи специально созданной электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД.
Такая функция, согласно статье 160 Гражданского кодекса, существовала и раньше, но россияне побаивались совершать онлайн-продажу или покупку без поддержки такого инструмента как Госуслуги.
Как
По словам директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, продажа и покупка машин через портал Госуслуг доступны только физлицам и только в сегменте авто с пробегом.
Ни юридическое лицо, ни официальный дилер, не смогут выступать стороной сделки, ведь личный кабинет на Госуслугах открыть может только физлицо, — рассказал он.
Однако есть серьёзный риск, добавил эксперт. В случае мошеннических действий с ЭЦП (электронной цифровой подписью) недобросовестные граждане могут даже продать чужой автомобиль без ведома владельца.
Из-за удорожания и дефицита новых автомобилей в России увеличился спрос на подержанные машины. Рост продаж на вторичном рынке в 2020 году составил 2%, при просадке в 9% на рынке первичном, ранее писал NEWS.ru.