Правда ли, что карты «Мир» заработают в Индии, Китае и Таиланде Карты «Мир» могут заработать в Индии, Китае и по всему Таиланду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва обсуждает вопрос внедрения российских карт «Мир» в Индии, Китае и других странах Юго-Восточной Азии, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко полях Восточного экономического форума. Что об этом известно?

Где может начать работать карта «Мир»

По словам Андрея Руденко, российская карта «Мир» может быть в будущем внедрена в Индии, КНР и других странах Юго-Восточной Азии.

«Тема наших карт в Юго-Восточной Азии активно обсуждается. С Индией обсуждается, с Китаем, другими странами», — сообщил он.

Кроме того, в процессе проработки находится запуск карт «Мир» на всей территории Таиланда. Руденко отметил, что эта тема обсуждается по линии центробанков.

Где сейчас принимаются карты «Мир»

На данный момент карты «Мир» принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее, Южной Осетии и на Кубе.

В Венесуэле карты «Мир» начали принимать с июля этого года. Российский посол в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров сообщал, что прием платежей уже стартовал на острове Маргарита, а в столице Каракасе запустили прием карт в тестовом режиме.

Какие страны планируют принимать карты «Мир»

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас заявлял, что власти страны готовы у себя внедрить платежную систему «Мир». При этом он подчеркнул, что официальных предложений от российского руководства не поступало. Политик сказал, что если власти страны получат предложение о внедрении системы «Мир», то финансовые институты страны тщательно его изучат.

Генеральный директор Минпромторга Лаоса Кеоморакот Сидлакон отмечал, что страна собирается подключить возможность использования карт российской платежной системы «Мир».

В июле посол Перу в РФ Хуан Хенаро дель Кампо Родригес также говорил, что его страна открыта к внедрению российской платежной системы «Мир».

С октября 2023 года карты российской платежной системы «Мир» года начнут принимать в Мьянме. По словам министра инвестиций и внешних экономических связей страны Кэна Зо, в решении этого вопроса «есть прогресс».

Какие страны отказались от платежной системы «Мир»

В сентябре прошлого года в Узбекистане приостановили обслуживание карт российской платежной системы «Мир».

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт „Мир“ в инфраструктуре ПС UZCARD», — говорилось в сообщении.

При этом в январе появилась информация о том, что банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт «Мир». Об этом заявил председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.

19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер. Решение приняли на фоне предупреждений властей США о возможном введении санкций против организаций, принимающих нацкарту РФ за пределами страны.

Специалисты продолжают предупреждать россиян, что зарубежные банки, заключившие договоры с оператором карт «Мир», в любой момент могут отказаться от сотрудничества с российской системой из-за опасений попасть под санкции США.

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