«PR и безумие»: военный эксперт о планах Киева штурмовать Крым полицией Военный эксперт Суконкин: планы Киева штурмовать Крым полицией и пограничниками — безумие и PR-акция

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная Полиция Украины

Заявление временно исполняющего обязанности главы МВД Украины Игоря Клименко о формировании штурмовых отрядов из бойцов ВСУ, полицейских и пограничников для «захвата» Крыма и Донбасса похоже на безумие или PR-акцию, заявил военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, подобные планы также могут говорить «об отсутствии людей» у Киева.

Собеседник предположил, что выступление Клименко — это попытка сохранить у населения Украины уверенность в успехах ВСУ, «что еще не все потеряно».

Скорее, это PR-акция, хотят сохранить у населения Украины уверенность, что еще не все потеряно, что ВСУ ждет успех. Или Киев загнал себя в тупик — людей нет, кадров нет. Сводить людей из трех абсолютно разных структур — безумие. Они должны действовать отдельно. Армейские штурмуют, полиция зачищает тылы, пограничники держат рубежи. Вероятно, уверенность связанно с обещанными поставками натовской бронетехники, — подчеркнул Суконкин.

Скорее всего, украинская власть надеется на военную помощь Запада, так как понимает — время работает против них, отсюда и информационная работа, считает Суконкин.

На Украине же заявили о формировании трех армейских корпусов и 10 отдельных бригад. То есть, хотят создать 25 бригад, но нумерацию присвоили только шести-семи. Про остальные бригады ничего не слышно. Это безумие, — подытожил Суконкин.

На Украине начали формировать штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса, ранее заявила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на врио главы ведомства Игоря Клименко. По данным МВД, новые бригады соберут из военных, полицейских и пограничников. Они получат название «Гвардия наступления». По словам Климова, создадут батальоны государственной пограничной службы «Стальная граница» и нацполиции «Ярость».