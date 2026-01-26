Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 15:48

ПП-конфеты из творога с медом и миндалем: нежный десерт без сахара и выпечки. Готовлю за 10 минут!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Всего 171 ккал на 100 граммов, хороший баланс белков, жиров и углеводов, отсутствие рафинированного сахара и простой состав — это идеальные параметры для десерта, который можно позволить себе даже на строгой диете.

Обезжиренный творог (250 г) перетираю через сито или взбиваю блендером до максимально гладкой, пастообразной консистенции. Это важно, чтобы не было крупинок.

Добавляю к творогу 2 ст. л. жидкого меда (если мед засахарился, его можно слегка подогреть на водяной бане). Тщательно перемешиваю до однородности. Масса должна быть пластичной и легко формироваться в шарики.

Миндаль (15 шт.) можно слегка обжарить на сухой сковороде для аромата или использовать сырой. Ядра должны быть очищенными.

На рабочую поверхность насыпаю кокосовую стружку. Мокрыми руками беру около 1 ст. л. творожной массы. Формирую шарик, в центр которого вдавливаю один миндальный орех. Аккуратно залепляю, чтобы орех оказался внутри.

Готовый шарик обваливаю в кокосовой стружке со всех сторон, слегка прижимая, чтобы стружка прилипла. Кладу на тарелку или доску.

Повторяю процесс, пока не закончится творожная масса. Все получившиеся конфеты убираю в холодильник минимум на 1 час, а лучше на 2–3. Это нужно, чтобы они хорошо застыли и стали плотнее. Хранить в холодильнике в закрытом контейнере.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
конфеты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
