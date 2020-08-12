Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес

https://static.news.ru/photo/fde33b00-dd23-11ea-9516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер рассказал о неоднозначном высказывании в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии.

Запись об истории, имевшей место 25 лет назад, он опубликовал в личной колонке на сайте «Познер Online». По словам телеведущего, дело было на встрече белорусского лидера с журналистами из России. Её тогда организовал Борис Березовский. Во время ужина гостям предложили сказать тост как благодарность «за радушный приём».

Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел, — вспомнил Познер.

Он подчеркнул, что в ответ Лукашенко «только выразительно посмотрел» на него. Слов не последовало. При этом Березовский «был раздражён и пытался сгладить» его реплику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу несколько сотрудников белорусских государственных телеканалов объявили об увольнении. Так, с телеканала «Беларусь 1» ушёл ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Он отметил, что пять лет работал неофициальным медийным лицом Министерства обороны страны и никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых он рассказывал, могут быть применены против своего народа.