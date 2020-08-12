Несколько белорусских телеведущих уволились с государственных каналов

https://static.news.ru/photo/dd016ab4-dcd4-11ea-84c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Сразу несколько сотрудников белорусских государственных телеканалов сообщили об увольнении. Среди них ведущая канала ОНТ Ольга Богатыревич.

Она опубликовала в Instagram фотографию своего заявления.

Нас мало, но мы есть, — написала она.

Также с телеканала «Беларусь 1» ушёл ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Он отметил, что пять лет работал неофициальным медийным лицом Министерства обороны страны.

Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, — подчеркнул он.

Ведущий обратился к военным и попросил их одуматься, а также донести руководству и Совету безопасности, что действия силовиков антигуманны.

Кроме того, с этого же канала уволился ведущий Сергей Козлович, с Первого канала белорусского радио — Александр Шустер и Татьяна Филипченко, а с телеканала СТВ — Татьяна Бородкина, передаёт Tut.by.

Также о своём увольнении сообщили ведущий вечернего шоу «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» Евгений Перлин, телеведущая и радиоведущая «Юнистар» Ольга Бельмач и коллега Перлина по месту работы Вера Каретникова.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.