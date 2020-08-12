Страны СНГ

Известный ведущий Перлин ушёл с государственного канала Белоруссии

19:54, 12 августа 2020 35
Фото: perlinshow/facebook.com

Ведущий вечернего шоу «Макаёнка, 9» на государственном телеканале «Беларусь 1» Евгений Перлин объявил о своём увольнении. Он отметил, что самостоятельно принял это решение.

Шоумен опубликовал в Instagram пост с заголовком «Что стало с моей Беларусью?». Он написал, что работает на телевидение с 2009 года, вёл новости, передачу «Добрай Ранiцы, Беларусь» и Евровидение.

И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради эмоции нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались, — подчеркнул он.

Перлин выразил надежду, что скоро вернётся «та самая моя родина Белоруссия».

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Накануне из белорусских государственных СМИ ушли телеведущая и радиоведущая «Юнистар» Ольга Бельмач и коллега Перлина по месту работы Вера Каретникова.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.

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