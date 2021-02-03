Познер прокомментировал задержания на митингах

Ведущий Владимир Познер дал интервью NEWS.ru в котором рассказал о том, что думает по поводу задержаний полицией демонстрантов на митингах. Об этом Познер рассказал в интервью NEWS.ru.
По мнению журналиста, сложно сравнить жесткость, с которой действует полиция в России, в Европе и в Соединенных Штатах, но, тем не менее, на Западе правоохранительные органы реже применяют чрезмерную силу.
Реальных таких случаев крайне мало. Мы просто знаем по опыту. В этом смысле правоохранительные органы гораздо более сдержанны, чем, скажем, у нас, — считает ведущий.
При этом Познер отмечает, что в США полиция может излишне агрессивно действовать против демонстраций афроамериканцев. Причиной этого журналист видит расизм.
Если говорить о столкновениях в Соединенных Штатах с цветными, с афроамериканцами, там полиция действовала очень жестко. Но здесь примешивается расизм, никуда не денешься, в Америке он есть и присутствует и в таких особых моментах, — говорит Познер.
В России прошли несколько митингов в поддержку Алексея Навального до и во время суда над оппозиционером. На них не обошлось без столкновений с полицией. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных превышает 4,5 тыс. человек.
Подробнее о мнении Владимира Познера о полиции и протестах читайте в нашем интервью.