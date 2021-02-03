Познер прокомментировал задержания на митингах

https://static.news.ru/photo/cce8ba46-663c-11eb-bf28-96000091f725_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий Владимир Познер дал интервью NEWS.ru в котором рассказал о том, что думает по поводу задержаний полицией демонстрантов на митингах. Об этом Познер рассказал в интервью NEWS.ru.

По мнению журналиста, сложно сравнить жесткость, с которой действует полиция в России, в Европе и в Соединенных Штатах, но, тем не менее, на Западе правоохранительные органы реже применяют чрезмерную силу.

Реальных таких случаев крайне мало. Мы просто знаем по опыту. В этом смысле правоохранительные органы гораздо более сдержанны, чем, скажем, у нас, — считает ведущий.

При этом Познер отмечает, что в США полиция может излишне агрессивно действовать против демонстраций афроамериканцев. Причиной этого журналист видит расизм.

Если говорить о столкновениях в Соединенных Штатах с цветными, с афроамериканцами, там полиция действовала очень жестко. Но здесь примешивается расизм, никуда не денешься, в Америке он есть и присутствует и в таких особых моментах, — говорит Познер.

В России прошли несколько митингов в поддержку Алексея Навального до и во время суда над оппозиционером. На них не обошлось без столкновений с полицией. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных превышает 4,5 тыс. человек.

Подробнее о мнении Владимира Познера о полиции и протестах читайте в нашем интервью.