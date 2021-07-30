Познер назвал «мощную сторону» России

Российский телеведущий Владимир Познер назвал «мощную сторону» РФ. Он ответил на официальном сайте «Познер Online» на вопрос читателя «Какие изменения сегодня необходимы России, чтобы стать мощной державой?».

Познер отметил, что в стране хорошо развита военная сфера. При этом можно «было бы вкладывать чуть меньше в оборону и чуть больше в другие чрезвычайно важные области».

Факт в том, что у нас низкая производительность труда, и это надо понимать — почему. <...> Вы знаете, хотел бы привести некоторые цифры. Соединённые Штаты Америки производят 25% мировой экономики, Китай производит 20% мировой экономики, Российская Федерация производит 1,7% мировой экономики, — отметил телеведущий.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на слова Познера, который усомнился в целесообразности проведения Олимпийских игр. Познер назвал Олимпиады ненужными. Однако, по мнению руководителя ОКР, Игры необходимы для того, чтобы исполнились мечты спортсменов.

ОИ-2020 в японском Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит с 23 июля по 8 августа.