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Познер назвал «мощную сторону» России

09:24, 31 июля 2021
Познер назвал «мощную сторону» России Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский телеведущий Владимир Познер назвал «мощную сторону» РФ. Он ответил на официальном сайте «Познер Online» на вопрос читателя «Какие изменения сегодня необходимы России, чтобы стать мощной державой?».

Познер отметил, что в стране хорошо развита военная сфера. При этом можно «было бы вкладывать чуть меньше в оборону и чуть больше в другие чрезвычайно важные области».

Факт в том, что у нас низкая производительность труда, и это надо понимать — почему. <...> Вы знаете, хотел бы привести некоторые цифры. Соединённые Штаты Америки производят 25% мировой экономики, Китай производит 20% мировой экономики, Российская Федерация производит 1,7% мировой экономики, — отметил телеведущий.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на слова Познера, который усомнился в целесообразности проведения Олимпийских игр. Познер назвал Олимпиады ненужными. Однако, по мнению руководителя ОКР, Игры необходимы для того, чтобы исполнились мечты спортсменов.

ОИ-2020 в японском Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит с 23 июля по 8 августа.

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