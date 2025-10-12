Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 09:28

Пожалуй, это лучший рецепт для кабачков, даже старых: колечки в пышном кляре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти кабачковые колечки в пышном кляре станут любимой закуской всей семьи. Пожалуй, это лучший рецепт для кабачков, даже старых, поскольку после удаления семян вы получите идеальные кольца для готовки.

Рецепт: большой кабачок (если кожура плотная, очистите ее) нарежьте кружочками толщиной 1 см, удалите семена из сердцевины, чтобы получились кольца. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тем временем приготовьте кляр: смешайте 150 г муки, 100 мл холодной газированной воды, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, щепотку соли и разрыхлителя. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Обмакните каждый кружочек кабачка в кляр и обжарьте в разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые колечки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Вкус получается божественным: хрустящая, воздушная корочка контрастирует с нежной и сочной мякотью кабачка, создавая идеальную гармонию текстур. Подавайте это золотистое лакомство со сметаной или чесночным соусом.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные лепешки на сковороде: превосходят драники по сочности и хрусту.

Пожалуй, это лучший рецепт для кабачков, даже старых: колечки в пышном кляре Эти кабачковые колечки в пышном кляре станут любимой закуской всей семьи. Вкус получается божественным: хрустящая, воздушная корочка контрастирует с нежной и сочной мякотью кабачка, создавая идеальную гармонию текстур.
1 кабачок
150 г муки
100 мл холодной газированной воды
1 яйцо
2 ст. л. сметаны
разрыхлитель
соль
>
Большой кабачок (если кожура плотная, очистите ее) нарежьте кружочками толщиной 1 см, удалите семена из сердцевины, чтобы получились кольца. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок.
Тем временем приготовьте кляр: смешайте 150 г муки, 100 мл холодной газированной воды, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, щепотку соли и разрыхлителя. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.
Обмакните каждый кружочек кабачка в кляр и обжарьте в разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
