Пожалуй, это лучший рецепт для кабачков, даже старых: колечки в пышном кляре

Эти кабачковые колечки в пышном кляре станут любимой закуской всей семьи. Пожалуй, это лучший рецепт для кабачков, даже старых, поскольку после удаления семян вы получите идеальные кольца для готовки.

Рецепт: большой кабачок (если кожура плотная, очистите ее) нарежьте кружочками толщиной 1 см, удалите семена из сердцевины, чтобы получились кольца. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тем временем приготовьте кляр: смешайте 150 г муки, 100 мл холодной газированной воды, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, щепотку соли и разрыхлителя. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Обмакните каждый кружочек кабачка в кляр и обжарьте в разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые колечки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Вкус получается божественным: хрустящая, воздушная корочка контрастирует с нежной и сочной мякотью кабачка, создавая идеальную гармонию текстур. Подавайте это золотистое лакомство со сметаной или чесночным соусом.

