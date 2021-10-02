Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае

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Бывший директор ФСБ и экс-глава МВД России Сергей Степашин в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что он ждёт реакции не только от официального представителя МИД Марии Захаровой, но и от чиновников выше рангом на инцидент с задержанием белорусскими властями журналиста издания Геннадия Можейко.

Я, кстати, жду реакции не только от Марии Захаровой, директора департамента информации и печати МИД, но, наверное, и от чиновников повыше, коль уж мы говорим о Союзном государстве, — отметил...