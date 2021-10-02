Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае

Момент задержания в Орске Александра Лазарева, подозреваемого в тройном убийстве, попал на видео. Мужчину схватили полицейские при попытке угнать автомобиль. Он попытался сбежать, но стражи порядка его догнали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На кадрах видно, что задержанного
В Сети также опубликовано фото задержанного.
Лазарев подозревается в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы.
Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Известно, что Лазарев ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел минувшим летом. Наказание мужчина отбывал за убийство директора бара «Апельсин» в Орске.