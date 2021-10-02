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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае

19:29, 03 октября 2021
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве трёх девушек в Гае Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Момент задержания в Орске Александра Лазарева, подозреваемого в тройном убийстве, попал на видео. Мужчину схватили полицейские при попытке угнать автомобиль. Он попытался сбежать, но стражи порядка его догнали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что задержанного ведут к зданию более десяти полицейских. Ещё несколько силовиков с фонариками прочёсывают близлежащие кусты. Затем к стражам порядка подъезжает полицейский автомобиль.

В Сети также опубликовано фото задержанного. 

Лазарев подозревается в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области. Причастность мужчины к преступлению подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы.

Ход расследования контролирует глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Известно, что Лазарев ранее уже был судим. Из мест лишения свободы он вышел минувшим летом. Наказание мужчина отбывал за убийство директора бара «Апельсин» в Орске.

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