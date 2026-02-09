Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:54

Появилось фото участницы покушения на генерала Алексеева Серебрицкой

Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая (стоп-кадр видео, полученного с камеры наружного наблюдения) Пособница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая (стоп-кадр видео, полученного с камеры наружного наблюдения) Фото: РИА Новости / ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фотографию участницы покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, она улетела в Стамбул за день до преступления.

05.02.2026 в 01:10 Серебрицкая вылетела из РФ авиарейсом Москва — Стамбул из МАП Внуково, — сказано в документе.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления.

Ранее появилась информация, что участвовавшая в покушении на Алексеева украинка сменила фамилию при получении российского гражданства. В итоге она стала Серебрицкой. По предварительной информации, в декабре 2025 года 54-летняя женщина заселилась в дом, где проживает Алексеев. Предполагается, что все это время украинка следила за офицером. Она могла передавать сведения о перемещениях Алексеева исполнителю.

