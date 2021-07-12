Повысить пенсии захотели работающим сельским пенсионерам

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому работающие пенсионеры, имеющие трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 25 лет, должны получать дополнительные 25% от суммы фиксированной выплаты. Об этом сообщает URA.RU.

За работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, — говорится в пояснительной записке.

При этом депутаты отметили, что именно низкие выплаты вынуждают пенсионеров, живущих в сёлах, идти работать. Но из-за этого они автоматически лишаются дополнительных надбавок.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид мошенников: они звонят пенсионерам и, представляясь сотрудниками ПФР, угрожают снизить размер пенсии в случае отказа от погашения «задолженности». При этом ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам известно о подобных обманах.