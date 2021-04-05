Гордон обратилась к Эдварду Билу от имени пострадавшей в ДТП

https://static.news.ru/photo/12d61742-96a3-11eb-af05-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Екатерина Маничкина, которая пострадала в аварии с участием блогера Эдварда Била, предложила ему достичь примирения сторон в досудебном порядке.

После ДТП девушка обратилась к юристу Екатерине Гордон, которая выложила на своей странице в Instagram видеообращение к блогеру.

Я знаю, Эдвард, что вы в присутствии сотрудников ГИБДД обещали купить каждому участнику этого страшного ДТП по тачке. Если это действительно были слова не мальчика, а мужа, если вы действительно раскаиваетесь и хотите урегулировать вопрос в досудебном порядке с моей доверительницей, то обращайтесь, — заявила она.

Как писал NEWS.ru, машина, на которой Эдвард Бил устроил ДТП в центре Москвы, была снята с учёта 9 января 2021 года. К тому же за ней числилось 800 штрафов за три месяца. Об этом рассказал адвокат пострадавшей в аварии Марии Артёмовой Андрей Князев. Женщину буквально пришлось вырезать из смятого автомобиля, сейчас она находится в коме.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре машины. В столичном департаменте транспорта рассказали, что спорткар был снят с учёта с января этого года. Машина ездила по поддельным номерам и более 400 раз нарушила скоростной режим.