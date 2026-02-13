Постный борщ с ярким вкусом без мяса: два неожиданных ингредиента делают суп насыщенным и ароматным

Постный борщ может быть не менее наваристым и аппетитным, чем классический вариант. Я часто готовлю его, когда хочется легкого, но сытного обеда. Главный секрет вкуса здесь — сочетание сахара и чеснока, которое делает суп особенно ароматным.

Для приготовления понадобится: картофель — 4 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., свекла — 1 шт., капуста — ½ шт., томатная паста — 3 ст.л., универсальная приправа — 2 ст.л., сахар — 3 ч.л., чеснок — 2 зубчика, зеленый лук, соль, перец и растительное масло. Лук нарезают кубиками, морковь и свеклу натирают, картофель режут соломкой, капусту шинкуют, чеснок измельчают.

Лук обжаривают на масле, добавляют морковь и свеклу. Затем кладут приправу, соль, перец и готовят 5 минут. Вливают 50 мл воды, тушат еще 5 минут и добавляют томатную пасту. В кипящую воду выкладывают картофель, варят до полуготовности, затем добавляют капусту. После этого перекладывают зажарку, всыпают сахар и варят 5 минут. За 2 минуты до готовности добавляют чеснок и зеленый лук. Борщ получается насыщенным и ароматным.

