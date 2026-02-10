Постная пицца без сыра и мяса удивит вкусом: простой домашний рецепт, который нравится всей семье

Во время поста многие отказываются от любимых блюд, считая их слишком сытными или сложными в приготовлении. Однако пиццу легко адаптировать под постное меню, сохранив насыщенный вкус и аппетитный вид. Такой вариант получается легким, ароматным и отлично подходит для семейного ужина.

Для теста понадобится вода — 500 мл., сухие дрожжи — 11 гр., соль — 1 ч. л., сахар — 2 ст. л., мука — 750 гр. В теплую воду добавляют дрожжи, соль и сахар, перемешивают и оставляют на 5 минут. Затем постепенно вводят муку и замешивают мягкое тесто, оставляя его подойти.

Для начинки используют помидоры черри — 10 шт., перцы — 2 шт., красный лук — 1 шт., шпинат — пучок. Овощи нарезают, черри делят пополам. Форму смазывают растительным маслом или застилают бумагой, распределяют тесто, смазывают томатным соусом и выкладывают овощи полосками. Пиццу при желании слегка солят и выпекают при 200 градусах около 30 минут. Перед подачей блюду дают немного остыть.

