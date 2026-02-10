Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:45

Постная пицца без сыра и мяса удивит вкусом: простой домашний рецепт, который нравится всей семье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во время поста многие отказываются от любимых блюд, считая их слишком сытными или сложными в приготовлении. Однако пиццу легко адаптировать под постное меню, сохранив насыщенный вкус и аппетитный вид. Такой вариант получается легким, ароматным и отлично подходит для семейного ужина.

Для теста понадобится вода — 500 мл., сухие дрожжи — 11 гр., соль — 1 ч. л., сахар — 2 ст. л., мука — 750 гр. В теплую воду добавляют дрожжи, соль и сахар, перемешивают и оставляют на 5 минут. Затем постепенно вводят муку и замешивают мягкое тесто, оставляя его подойти.

Для начинки используют помидоры черри — 10 шт., перцы — 2 шт., красный лук — 1 шт., шпинат — пучок. Овощи нарезают, черри делят пополам. Форму смазывают растительным маслом или застилают бумагой, распределяют тесто, смазывают томатным соусом и выкладывают овощи полосками. Пиццу при желании слегка солят и выпекают при 200 градусах около 30 минут. Перед подачей блюду дают немного остыть.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

Проверено редакцией
Читайте также
Нежные, как лепесток, и такие же тонкие — мой проверный рецепт блинчиков на Масленицу
Общество
Нежные, как лепесток, и такие же тонкие — мой проверный рецепт блинчиков на Масленицу
Беру баночку горбуши и стакан кефира: проще этого заливного пирога нет — вкусно и бюджетно
Общество
Беру баночку горбуши и стакан кефира: проще этого заливного пирога нет — вкусно и бюджетно
Из курицы и ананасов делаю не салат, а горячее: рецепт грудки со сметанно-чесночным соусом
Общество
Из курицы и ананасов делаю не салат, а горячее: рецепт грудки со сметанно-чесночным соусом
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Общество
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
Семья и жизнь
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Постная пицца без сыра и мяса удивит вкусом: простой домашний рецепт, который нравится всей семье Во время поста многие отказываются от любимых блюд, считая их слишком сытными или сложными в приготовлении. Однако пиццу легко адаптировать под постное меню, сохранив насыщенный вкус и аппетитный вид. Такой вариант получается легким, ароматным и отлично подходит для семейного ужина.
вода — 500 мл.
сухие дрожжи — 11 гр.
соль — 1 ч. л.
сахар — 2 ст. л.
мука — 750 гр.
помидоры черри — 10 шт.
перцы — 2 шт.
красный лук — 1 шт.
шпинат — пучок
>
В теплую воду добавляют дрожжи, соль и сахар, перемешивают и оставляют на 5 минут. Затем постепенно вводят муку и замешивают мягкое тесто, оставляя его подойти.
Овощи нарезают, черри делят пополам. Форму смазывают растительным маслом или застилают бумагой, распределяют тесто, смазывают томатным соусом и выкладывают овощи полосками.
Пиццу при желании слегка солят и выпекают при 200 градусах около 30 минут. Перед подачей блюду дают немного остыть.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России
HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля
Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Хурма «пустила корни» в желудке россиянина
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.