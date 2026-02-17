Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 19:59

Постные блины на газировке: пузырчатые, с кружевными дырочками, тонкие! Секрет идеальных блинов без яиц и молока. Пекутся за секунды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Здесь — пространство для экспериментов. Простая газированная вода даст нейтральный, чистый вкус теста. «Спрайт» или другая лимонно-лаймовая газировка добавит едва уловимую сладость и цитрусовую свежесть, которая чудесно оттенит варенье или сгущенку. Оба варианта работают на «ура», создавая разный характер у одного блюда.

Один стакан (250 мл) муки просеиваю в миску. Добавляю щепотку соли и 1 ст. л. сахара. Делаю в центре муки лунку и вливаю туда 1 стакан крутого кипятка. Интенсивно размешиваю венчиком — получится густая, гладкая масса без комков. Затем тонкой струйкой, продолжая мешать, вливаю 1 стакан ледяной сильногазированной воды (или «Спрайта»). В конце добавляю 2 ст. л. растительного масла. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Даю постоять 5-10 минут. Хорошо разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом (только перед первым блином). Наливаю тесто половником, быстро распределяю по дну тонким слоем. Жарю на среднем огне до появления пузырьков и сухих краев, затем переворачиваю и обжариваю с другой стороны до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Пюре без кастрюли и варки за 2 минуты: быстрый способ в кружке выручит, когда нет времени и лишней посуды
Общество
Пюре без кастрюли и варки за 2 минуты: быстрый способ в кружке выручит, когда нет времени и лишней посуды
Речная рыба без мелких костей и сухости: простой прием с надрезами делает ее сочной и безопасной для всей семьи
Общество
Речная рыба без мелких костей и сухости: простой прием с надрезами делает ее сочной и безопасной для всей семьи
Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой
Семья и жизнь
Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой
Забыли про сырники, готовим простые творожные бабки: нежные и быстрые
Семья и жизнь
Забыли про сырники, готовим простые творожные бабки: нежные и быстрые
Мистические цветные блины: рецепт с активированным углем
Семья и жизнь
Мистические цветные блины: рецепт с активированным углем
еда
рецепты
блины
пост
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец едва не умер от наращенного ногтя матери
Россиянин истыкал ножом сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
В РКН подсчитали число экстремистских групп в Telegram
Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя четыре часа
Минимум 13 человек пострадали при мощном взрыве в церкви
Мертвец «помогал» уклонистам бежать с Украины за $15 тыс.
Защита Богомолова, проблемы со здоровьем, театр: как живет Александр Збруев
«Циркон» ответил за Брянск и Белгород, «Маска» без Тодоренко: что дальше
Нейросеть расшифровала предсказание Нострадамуса для России
Дырявая ПВО: «Цирконы» ударили по подстанции «Киевская» — Patriot не помог
Автор «сокрушительных» санкций против России раскритиковал Трампа
Посол Трампа поссорил США с Бельгией
Таможенники устроили бизнес на «инсайдерской торговле»
Гендиректор «Ювентуса» Комолли дисквалифицирован за конфликт с судьей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.