Постные блины на газировке: пузырчатые, с кружевными дырочками, тонкие! Секрет идеальных блинов без яиц и молока. Пекутся за секунды

Здесь — пространство для экспериментов. Простая газированная вода даст нейтральный, чистый вкус теста. «Спрайт» или другая лимонно-лаймовая газировка добавит едва уловимую сладость и цитрусовую свежесть, которая чудесно оттенит варенье или сгущенку. Оба варианта работают на «ура», создавая разный характер у одного блюда.

Один стакан (250 мл) муки просеиваю в миску. Добавляю щепотку соли и 1 ст. л. сахара. Делаю в центре муки лунку и вливаю туда 1 стакан крутого кипятка. Интенсивно размешиваю венчиком — получится густая, гладкая масса без комков. Затем тонкой струйкой, продолжая мешать, вливаю 1 стакан ледяной сильногазированной воды (или «Спрайта»). В конце добавляю 2 ст. л. растительного масла. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Даю постоять 5-10 минут. Хорошо разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом (только перед первым блином). Наливаю тесто половником, быстро распределяю по дну тонким слоем. Жарю на среднем огне до появления пузырьков и сухих краев, затем переворачиваю и обжариваю с другой стороны до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой.

