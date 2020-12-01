«Постарел и похудел»: поклонники приняли Олега Меньшикова за «дедульку»

https://static.news.ru/photo/8c7004d0-33c7-11eb-a3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Известный артист и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков вместе с супругой посетили открытие ГУМ-катка в Москве.

На мероприятии присутствовала и Татьяна Михалкова, которая поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует вместе с актёром. Ещё на одном фото из подборки улыбающийся и держащий трость Меньшиков запечатлён один.

Однако не все интернет-пользователи оценили фотографии — некоторые из них признались, что не узнали любимого артиста.

Я вообще его не узнала сначала, подумала, что за дедулька, — заявила одна из подписчиц.

Другая выразила надежду, что Меньшиков взял трость «только для красоты», а ещё одна посетовала на то, что он сильно «постарел и похудел».

Ранее NEWS.ru писал, что 60-летний Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой посетил открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве, опираясь на трость. До этого выхода в свет он длительное время не появлялся на публике.

Предполагается, что у актёра обострилась травма ноги. Год назад он повредил её во время спектакля. Возможно, из-за обострения травмы в начале ноября все спектакли с участием артиста в театре имени Ермоловой были отменены.