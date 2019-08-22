https://static.news.ru/photo/cf6169ce-c513-11e9-a578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин написал статью для The Washington Times, в которой осудил попытки некоторых СМИ представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны.

По его мнению, подобные попытки оскорбляют память миллионов советских людей, сражавшихся за спасение Европы от нацистов. Кроме того, авторы таких статей искажают и умалчивают исторические факты.

Вне всякого сомнения, победа была добыта общими усилиями союзников по антигитлеровской коалиции, — отметил дипломат.

Он призвал не пытаться возложить ответственность за эту «глобальную катастрофу» на Советский Союз.

Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что без России победы во Второй мировой войне могло бы не быть. Она сообщила, что в опросе после войны большинство французов говорили, что разгромить Германию удалось благодаря русским.