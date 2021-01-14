Посольство Израиля в РФ опровергло применение вакцины Pfizer в Москве

В школах во всех регионах России с 18 января возобновится очное обучение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

С понедельника 18 января школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают двери и возобновляют традиционный образовательный процесс. За исключением всего десяти школ в семи регионах страны, —...