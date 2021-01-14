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Посольство Израиля в РФ опровергло применение вакцины Pfizer в Москве

11:30, 15 января 2021

Публикации в российских средствах массовой информации о вакцинации от нового коронавируса препаратом, разработанным американской компанией Pfizer в филиале израильской клиники в Москве не соответствуют действительности, заявили в посольстве еврейского государства в РФ. По словам дипломатов, они провели тщательную проверку появившихся материалов журналистов.

По нашим сведениям, эти утверждения не соответствуют действительности. Филиал клиники <...> в Москве, по имеющейся у нас информации, не осуществляет подобной деятельности и не располагает вакциной, не прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации,цитирует дипмиссию ТАСС.

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