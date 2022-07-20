Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru прокомментировал обращение журналистки Ксении Собчак к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой снять лимиты на долларовые переводы. По мнению Разуваева, Набиуллина не нуждается ни в чьих советах, «тем более от телеведущей». Он также уличил Собчак в «колониальном мышлении» и посоветовал ей напрямую обратиться либо к президенту США Джо Байдену, либо к немецкому канцлеру Олафу Шольцу.

В первую очередь, госпожа Набиуллина не нуждается ни в чьих советах, тем более от телеведущих. Во вторую — хранить деньги в валюте потенциального противника никогда не являлось хорошей идеей. Так что если у госпожи Собчак абсолютно колониальное мышление и она все измеряет в долларах, то границы открыты. Как говорится, милости просим. Но я очень сильно сомневаюсь, что ее таланты там оценят, тем более в денежном эквиваленте, вот она и ноет. В тоже время не совсем понятно ее обращение именно к Набиуллиной. Обратилась бы сразу к Байдену и Шольцу и решила бы этот вопрос с ограничениями. Глядишь и Нобелевскую премию мира бы дали, — заявил Разуваев.