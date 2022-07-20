«Будьте человеком»: Собчак обратилась к Набиуллиной с важной просьбой Собчак попросила у Набиуллиной снять ограничения на переводы долларов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой снять лимиты на долларовые переводы. В своем письме она пожаловалась на большие комиссии за хранение валюты в России и невозможность перевести ее за пределы страны даже в дружественные страны. Полный текст она опубликовала в своем Telegram-канале.

Сейчас ситуация абсолютно патовая, все банки, которые находятся не под санкциями, настолько о*****, что ставят какие-то адовые комиссии за хранение долларов, а выводить их в дружественные страны не дают Ваши ограничительные запреты. Многие люди честным трудом зарабатывали свои деньги в России и не хотят переводить их в рубли, — подчеркнула Собчак.

Она уточнила, что сама после дефолта в 1998 году перестала доверять отечественной валюте и начала хранить деньги исключительно в долларах. И таких россиян, по ее мнению, очень много, а все свое имущество они заработали, находясь в России. Как заявляет журналистка, «нельзя принуждать людей хранить то, что копили на пенсию, в невыгодной для них форме».

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в краткосрочной перспективе стабилизировать курс рубля поможет только покупка валюты Банком России или Минфином. Он также добавил, что выкуп валют «дружественных» стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом.