Эксперт по финансам назвал единственный способ стабилизировать курс рубля Эксперт Миронюк: лишь покупка валюты ЦБ или Минфином поможет стабилизировать курс рубля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В краткосрочной перспективе стабилизировать курс рубля поможет только покупка валюты Банком России или Минфином. Такое мнение высказал РИА Новости эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он также добавил, что выкуп валют «дружественных» стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом.

Газета «Ведомости» 19 июля сообщила, что Минфин РФ предложил изменить бюджетное правило и ориентироваться впредь при расчёте базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60 за баррель, а также зафиксировать объём добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. В министерстве заявили, что обновлённая модель проходит обсуждение в правительстве.

По мнению Миронюка, для стабилизации рубля в краткосрочной перспективе может быть реализован только один механизм — участие на рынке Центробанка или Минфина.

Осуществляться это участие в рамках привычных механизмов может либо в форме прямых интервенций с целью таргетирования курса (тактика, применявшаяся до 2014 года) либо в форме нового бюджетного правила, — сказал эксперт.

Он также добавил, что эффективность нового бюджетного правила будет зависеть не только от объёмов покупок валют «дружественных стран», но и от способности рынка переварить такой объём интервенций, поскольку речь идёт, в частности, о многократном увеличении объёмов торгов в китайских юанях. Это может создавать дисбалансы котировок валютных пар юань-рубль, юань-доллар, причём, как на внутрироссийском, так и на международном рынках, предупредил эксперт.

Выкуп валют «дружественных» стран на сумму, эквивалентную нескольким миллиардам долларов в месяц, мог бы приблизить курс доллар-рубль к закладываемым ранее в прогнозе социально-экономического развития Минфина более 72 рублям за доллар на 2022 год, — считает Миронюк.

По его мнению, это стабилизирует доходы бюджета и с большой вероятностью второе полугодие вновь завершится с профицитом.

Накануне курс доллара в ходе валютных торгов на МосБирже опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился до 56 рублей впервые с 1 июля.