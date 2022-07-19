Курс доллара на МосБирже опустился ниже 55 рублей, побив антирекорд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в ходе валютных торгов на МосБирже опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился до 56 рублей впервые с 1 июля.

По данным биржи на 14:38, курс доллара снижался на 2,4% — до 54,99 рубля. К 14:42 доллар ускорил снижение до 2,45% и находился на уровне 54,96 рубля.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев заявил, что курс российской валюты может превысить 80 рублей за доллар во второй половине 2022 года. При этом самый комфортный курс для российской экономики составляет 75 рублей за доллар, отметил эксперт. По его словам, высокая цена валюты США грозит ускоренной инфляцией, а низкая не позволяет получать значимых налогов с металлургии.