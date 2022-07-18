Экономист рассказал, когда курс рубля превысит 80 за доллар Экономист Голубев: курс рубля может превысить 80 за доллар во второй половине 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс российской валюты может превысить 80 рублей за доллар во второй половине 2022 года, сообщил доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев ФБА «Экономика сегодня». При этом самый комфортный курс для российской экономики составляет 75 рублей за доллар, отметил эксперт. Высокая цена доллара грозит ускоренной инфляцией, а низкая не позволяет получать значимых налогов с металлургии.

Во второй половине года мы вполне можем увидеть отметку выше 80 рублей за доллар. Кроме того, учитывая все имеющиеся и ожидаемые проблемы в российской экономике, не исключен выход курса доллара в диапазон 80–90 рублей, хотя достижение максимальных отметок начала весны этого года едва ли может повториться, — сказал Голубев.

Он добавил, что продавать валюту не стоит, а вот в сентябре Центробанк РФ может снять ограничения на обналичивание валютных счетов, и тогда покупка безналичной валюты сейчас окажется выгодной. При этом Голубев предупредил, что покупка иностранной валюты всегда связана с риском.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее назвал два способа сдержать укрепление рубля. Это можно сделать за счет валютных интервенций или за счет расширения возможностей для импорта. Греф считает, что обстановка с курсом изменится, потому что начнет перестраиваться логистика — она переориентируется на торговлю с нейтральными к России странами.