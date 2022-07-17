Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля Глава Сбербанка Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля

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Укрепление курса рубля можно сдержать за счет валютных интервенций или за счет расширения возможностей для импорта, считает глава Сбербанка Герман Греф, пишет РИА Новости.

Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счёт валютных интервенций, либо за счёт расширения возможностей для импорта, — сказал он.

Греф отметил, что приобретение твердой валюты для накопления Фонда национального благосостояния сейчас недоступно, поэтому в Министерстве финансов изучают возможность покупки юаней и других мягких валют. Глава Сбербанка считает, что обстановка с курсом изменится, потому что начнет перестраиваться логистика — она переориентируется на торговлю с нейтральными к России странами.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что вербальные интервенции властей России и их реальные шаги по ограничению укрепления рубля показывают некую «красную линию» для курса российской валюты. При этом она является условной. Эксперт указал на ужесточение риторики чиновников, которая наблюдается тогда, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.