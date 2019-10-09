https://static.news.ru/photo/bdffc4f4-ea99-11e9-880c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Новосибирск/vk.ru

Задержанные в связи с массовой дракой в Новосибирске 11 мигрантов будут выдворены за пределы России.

На время, пока ведётся подготовка документов для высылки из страны, иностранные граждане помещены в спецприёмник.

Инцидент произошёл 7 октября на улице Малыгина возле Хилокского рынка. В ходе конфликта пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация.

После драки сотрудники МВД и Росгвардии проверили 195 граждан из ближнего зарубежья и задержали 30 человек.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и вымогательстве (ст. 213 и ст. 163 УК РФ), сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru, конфликт возник между двумя торговцами по поводу арендной платы за склад. В драке участвовали около 200 человек. По словам очевидцев, она сопровождалась стрельбой.