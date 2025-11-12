Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 06:35

Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клематис — это настоящая звезда вертикального озеленения, многолетняя лиана, способная превратить самый обычный сад в волшебный уголок. Его роскошные цветы, напоминающие рассыпанные по зеленому ковру звезды, могут быть самых невероятных форм и оттенков: от нежных белых и голубых до насыщенных фиолетовых и малиновых.

Это удивительное растение цветет с начала лета и до самой осени, создавая в саду непрерывную феерию красок. Клематис невероятно пластичен — он может взбираться по арке, обвивать беседку или украшать стену дома, создавая живые цветущие ковры. Уход за ним не так сложен, как кажется: главное — посадить его в правильном месте, чтобы «голова» была на солнце, а «ноги» в тени, обеспечить хороший дренаж и регулярный полив. Обрезка зависит от сорта: некоторые цветут на побегах прошлого года, другие — на новых. При правильной заботе эта «звездная» лиана будет десятилетиями радовать вас своим великолепием, становясь с каждым годом все пышнее и прекраснее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
