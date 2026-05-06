Посадите в мае, и этот цветок будет расти на одном месте 20 лет: чудо с махровыми бутонами

Пионы — это короли сада, заслужившие любовь дачников. Посадив их однажды, вы обеспечите себя цветами на десятилетия, ведь один куст способен расти на одном месте до 20 лет.

Они неприхотливы, выдерживают засуху и пониженные температуры. Цветение пионов — это настоящее зрелище. Бутоны бывают простыми, полумахровыми, похожими на японские фонарики, и бомбовидными, полностью состоящими из плотных лепестков, а палитра включает в себя оттенки от белоснежного и нежно-розового до насыщенного кораллового, бордового и даже желтого.

Посадка пионов в мае — задача не самая простая, но выполнимая, если не упустить момент. В отличие от осенней посадки, весенние саженцы требуют особого внимания. Для этого важно выбрать пасмурный день или утро, чтобы солнце не обожгло молодые листья, и подготовить глубокую яму (50х50 см), на дне которой обязательно нужно разрыхлить землю и добавить компост или перегной.

Ключевой секрет будущего цветения кроется в заглублении — корневые почки (глазки) после посадки должны быть на глубине не более 2 см от поверхности. Если заглубить их сильнее, куст будет наращивать зелень, но не зацветет.

