06 мая 2026 в 22:46

Посадите в мае, и этот цветок будет расти на одном месте 20 лет: чудо с махровыми бутонами

Фото: D-NEWS.ru
Пионы — это короли сада, заслужившие любовь дачников. Посадив их однажды, вы обеспечите себя цветами на десятилетия, ведь один куст способен расти на одном месте до 20 лет.

Они неприхотливы, выдерживают засуху и пониженные температуры. Цветение пионов — это настоящее зрелище. Бутоны бывают простыми, полумахровыми, похожими на японские фонарики, и бомбовидными, полностью состоящими из плотных лепестков, а палитра включает в себя оттенки от белоснежного и нежно-розового до насыщенного кораллового, бордового и даже желтого.

Посадка пионов в мае — задача не самая простая, но выполнимая, если не упустить момент. В отличие от осенней посадки, весенние саженцы требуют особого внимания. Для этого важно выбрать пасмурный день или утро, чтобы солнце не обожгло молодые листья, и подготовить глубокую яму (50х50 см), на дне которой обязательно нужно разрыхлить землю и добавить компост или перегной.

Ключевой секрет будущего цветения кроется в заглублении — корневые почки (глазки) после посадки должны быть на глубине не более 2 см от поверхности. Если заглубить их сильнее, куст будет наращивать зелень, но не зацветет.

Ранее были названы цветы, которые при посадке в мае цветут до октября.

У брата осужденного на семь лет Чекалина нашли долги
Дарья Иванова
