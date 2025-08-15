Посадите в августе — и забудьте об унылом саде: чудо-многолетники

Если вы хотите, чтобы ваш сад заиграл яркими красками уже в следующем сезоне, посадите в августе аквилегию (водосбор) — этот многолетник порадует вас изящными цветами в форме звездочек самых разных оттенков.

Еще один отличный вариант — дельфиниум, который при осенней посадке уже в июне выбросит высокие свечи соцветий синего, белого или розового цвета, создавая эффектный вертикальный акцент в саду. Не забудьте про астры многолетние — их кусты, посаженные в августе, к осени следующего года превратятся в пышные шары, усыпанные мелкими «ромашками» розового, сиреневого или белого цвета, которые будут цвести до самых заморозков.

С этими чудо-многолетниками вы забудете об унылом саде. А еще они не требуют сложного ухода: достаточно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой, и они годами будут радовать вас своим цветением, с каждым сезоном становясь только пышнее и красивее!

