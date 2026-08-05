Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 14:30

Посадите в августе — и весной ваш сад утонет в цветах: гарантированно взойдут и зацветут без рассады

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Что посадить в августе, чтобы весной сад утопал в цветах, когда большинство растений еще только просыпается — ответ прост: луковичные и некоторые двулетники, которые закладывают цветочные почки осенью.

В конце лета наступает идеальное время для высадки тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, мускари и рябчиков — эти луковицы успевают укорениться до заморозков, перезимовывают и уже в апреле-мае выбрасывают яркие бутоны, создавая неповторимую весеннюю сказку. Помимо луковичных, не забывайте про двулетники — турецкая гвоздика, виола (анютины глазки), маргаритки и незабудки, посеянные в августе прямо в грунт, успевают сформировать розетки листьев, перезимовывают без укрытия и зацветают с первым теплом, продолжая цвести до середины лета.

Также в августе можно посеять люпин и аквилегию — они дадут всходы осенью, перезимуют и весной начнут активно расти, опережая весенние посевы на месяц-полтора. Главное правило — не заглубляйте семена и луковицы слишком сильно, обеспечьте хороший дренаж и умеренный полив при засухе, а затем оставьте участок до весны.

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и глухой тени.

Проверено редакцией
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адская жара массово убивает жителей одной страны
Пропавших пилотов Cessna 182 нашли после сигнала по радиостанции
В Черном море обнаружили американский самолет-разведчик
Коллекторы-садисты: мужчину облили кипятком и убили из-за 30 тысяч рублей
Появились кадры с места покушения на Ткачука
Боец ВС РФ проскочил через огонь на «буханке» и спас товарищей
Военэксперт назвал главное отличие кадровых перестановок в ВС РФ и ВСУ
Найден бесследно пропавший самолет в российском регионе
Политолог назвал главное требование Зеленского к новому послу Украины в США
Прокуратура обжалует приговор Лерчек
Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США
Стефанишина вновь стала фигурантом антикоррупционного дела
«Малыша увидел»: подросток спас едва не выпавшего из окна ребенка
Минивэн перевернулся на крышу, съехав в кювет на трассе в Ленобласти
В двух аэропортах разрешили оплату криптовалютой
«Не верьте блогерам»: Бородину раскритиковали за «укол от холестерина»
Психолог объяснила, как подготовиться к новому учебному году
Энергетик оценил риск остановки единственной АЭС в Венгрии
Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил
Российский военнослужащий в одиночку пять месяцев отражал атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.