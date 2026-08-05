Посадите в августе — и весной ваш сад утонет в цветах: гарантированно взойдут и зацветут без рассады

Посадите в августе — и весной ваш сад утонет в цветах: гарантированно взойдут и зацветут без рассады

Что посадить в августе, чтобы весной сад утопал в цветах, когда большинство растений еще только просыпается — ответ прост: луковичные и некоторые двулетники, которые закладывают цветочные почки осенью.

В конце лета наступает идеальное время для высадки тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, мускари и рябчиков — эти луковицы успевают укорениться до заморозков, перезимовывают и уже в апреле-мае выбрасывают яркие бутоны, создавая неповторимую весеннюю сказку. Помимо луковичных, не забывайте про двулетники — турецкая гвоздика, виола (анютины глазки), маргаритки и незабудки, посеянные в августе прямо в грунт, успевают сформировать розетки листьев, перезимовывают без укрытия и зацветают с первым теплом, продолжая цвести до середины лета.

Также в августе можно посеять люпин и аквилегию — они дадут всходы осенью, перезимуют и весной начнут активно расти, опережая весенние посевы на месяц-полтора. Главное правило — не заглубляйте семена и луковицы слишком сильно, обеспечьте хороший дренаж и умеренный полив при засухе, а затем оставьте участок до весны.

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней даже в чистой глине и глухой тени.