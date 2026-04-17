17 апреля 2026 в 12:00

Посадите в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный золотистый ковер, который не требует ухода

Посадите в апреле — и в июне ваш сад засияет золотом. Алиссум «Золотой самородок» — это многолетник, который образует плотные низкие кустики высотой 15–20 см, сплошь усыпанные мелкими ярко-желтыми цветками с тонким медовым ароматом. В разгар цветения листва почти не видна — перед вами расстилается сплошной золотистый ковер, который привлекает пчел и бабочек.

Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия. Этот сорт алиссума удивительно неприхотлив: он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Растение отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму.

Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением. Алиссум «Золотой самородок» идеально подходит для альпийских горок, рокариев, бордюров и контейнерного озеленения. Его золотистые цветы прекрасно сочетаются с синими дельфиниумами, фиолетовыми ирисами и серебристыми полынями. Посадите этот неприхотливый многолетник в своем саду — и он подарит вам ощущение солнечного тепла и легкости, наполнив участок яркими красками и медовым ароматом.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

7 многолетних кустарников для дачи: сажаешь один раз — украшают каждый год
Бросьте семена в январе — в июне сад покроется махровыми куполами нежного персикового цвета
Агроном рассказал, как защитить участок от вредителей
Дачникам рассказали, где покупать качественные саженцы
Посейте в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный куст с вишневыми шапками. Для тех, кто любит яркие краски
Мария Левицкая
