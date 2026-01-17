Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 03:46

Посадите рядом всего два вида растений, и ваш цветник будет выглядеть роскошно весь сезон

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чтобы клумба радовала вас непрерывным цветением весь сезон, важно создать композицию непрерывного цветения. Посадите рядом всего два вида растений, и ваш цветник будет выглядеть роскошно весь сезон!

Один из беспроигрышных вариантов — посадить вместе долгоцветущие и теневыносливые многолетники с декоративной листвой. Идеальным решением станет дуэт астильбы и хосты. Астильба ценится за пышные метельчатые соцветия белого, розового или красного цвета, которые появляются летом и украшают сад в течение нескольких недель. Ее ажурная листва также красива.

Хоста же — королева тенистых садов, которая славится не цветами, а крупными, фактурными листьями самых разных оттенков и форм. Она создает великолепный пышный фон, который сохраняет декоративность весь сезон, спасая клумбу, когда другие растения отцветают. Такой ансамбль будет выглядеть аккуратно и продуманно: высокая астильба на заднем плане у стены и пышная хоста в центре. Это сочетание обеспечит яркие краски в течение всего теплого времени года при минимальном уходе.

Ранее были названы растения для создания цветника на тенистых участках.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снятся карты Таро: предсказание судьбы во сне
На Украине мошенники разработали новую схему обмана на фоне блэкаута
Аэропорт Краснодара прекратил обслуживание рейсов
SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе прогремели мощные взрывы
МО Венесуэлы назвало число жертв операции США
Чудо на Рождество: как баскетболист Касаткин выжил во французской тюрьме
В школах России могут ввести отдельные оценки за поведение
Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий»
«Несбыточная мечта»: на Западе рассказали о шансе Франции выйти из НАТО
Марочко назвал способ ликвидировать остатки ВСУ в Ямполе
Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем животным, отменяем работу
Президент Чехии пообещал помочь Украине с поставками самолетов
Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват
Посол Украины раскрыла место нового раунда переговоров с США
В Бердянске около 280 многоквартирных домов остались без тепла
Гороскоп на 17 января: вырабатываем уют, укрепляем иммунитет, ждем встреч
В Кузбассе похоронщики сбрасывали обнаженные тела умерших в траншеи
Все, что вы стеснялись спросить о подштанниках. Подробный ликбез от врача
«Превратили в бордель»: «голые» фото моделей в Большом — вводим дресс-код?
Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Сыктывкаре
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.