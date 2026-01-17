Посадите рядом всего два вида растений, и ваш цветник будет выглядеть роскошно весь сезон

Чтобы клумба радовала вас непрерывным цветением весь сезон, важно создать композицию непрерывного цветения. Посадите рядом всего два вида растений, и ваш цветник будет выглядеть роскошно весь сезон!

Один из беспроигрышных вариантов — посадить вместе долгоцветущие и теневыносливые многолетники с декоративной листвой. Идеальным решением станет дуэт астильбы и хосты. Астильба ценится за пышные метельчатые соцветия белого, розового или красного цвета, которые появляются летом и украшают сад в течение нескольких недель. Ее ажурная листва также красива.

Хоста же — королева тенистых садов, которая славится не цветами, а крупными, фактурными листьями самых разных оттенков и форм. Она создает великолепный пышный фон, который сохраняет декоративность весь сезон, спасая клумбу, когда другие растения отцветают. Такой ансамбль будет выглядеть аккуратно и продуманно: высокая астильба на заднем плане у стены и пышная хоста в центре. Это сочетание обеспечит яркие краски в течение всего теплого времени года при минимальном уходе.

