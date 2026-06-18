Посадите — и клумба утонет в белых кружевных макушках. Многолетник цвета снега для изысканных цветников

Если хочется добавить в сад благородства и света, обратите внимание на флокс метельчатый «Давид» (David). Во время цветения этот многолетник словно надевает белоснежные кружевные шапки, которые заметны даже издалека. Крупные соцветия выглядят настолько пышными, что кажется, будто над клумбой зависли белые облака.

Сорт считается одним из самых красивых среди белых флоксов. Высота взрослых кустов достигает 90–120 см, а диаметр крупных соцветий нередко превышает 20 см. Цветки чисто-белые, без кремового или розоватого оттенка, что встречается довольно редко. Дополняет картину приятный сладковатый аромат, который особенно хорошо ощущается теплыми летними вечерами.

Цветение начинается в июле и продолжается до конца августа, а при хорошем уходе может захватить и начало сентября. Благодаря мощным стеблям кусты не разваливаются после дождей и сохраняют аккуратную форму весь сезон. Флокс отлично смотрится как в одиночных посадках, так и в компании роз, лилий, дельфиниумов и декоративных злаков.

Еще одно достоинство сорта — неприхотливость. «Давид» отличается высокой зимостойкостью и без проблем переносит морозы до -35 °C. На одном месте куст способен расти 10–15 лет, постепенно становясь только пышнее. Размножают растение делением куста, а высаживать можно как весной, так и в начале осени.