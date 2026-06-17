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17 июня 2026 в 15:00

Отцветшие тюльпаны требуют ухода: одна ошибка летом оставит клумбу пустой весной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие считают, что после цветения тюльпаны можно оставить без внимания. На самом деле именно в этот период закладываются будущие бутоны, и от ухода зависит, насколько пышно клумба зацветет весной.

Сразу после опадания лепестков нужно удалить цветонос. А вот листья трогать нельзя — через них луковица получает питание. Полив тоже не прекращают резко: еще около трех недель растение формирует новую луковицу и накапливает полезные вещества. В жаркую погоду тюльпаны поливают умеренно, без переувлажнения.

После цветения полезно подкормить растения калием и фосфором. Для этого подойдет монофосфат калия или обычная древесная зола. Если луковицы выкапывают, первый месяц их хранят в тепле при температуре около +22 градусов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что тюльпаны стали цвести заметно крупнее и ярче. Она советует перед хранением хорошо просушивать луковицы в тени — так они меньше портятся и легче переносят зиму.

Ранее сообщалось: пионы уже выпустили крепкие «стрелочки», а значит, скоро начнется активный рост и появятся бутоны. Именно сейчас растениям нужен правильный уход, иначе часть цветов может засохнуть еще до раскрытия.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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