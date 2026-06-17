Розовые, белые и желтые шапки пылают все лето: неприхотливый многолетник для нескучных клумб

Если хочется посадить растение, которое будет украшать клумбу месяцами и не потребует постоянного ухода, обратите внимание на тысячелистник многолетний «Смесь красок». Этот декоративный многолетник образует аккуратные куртины и выпускает десятки ярких соцветий самых разных оттенков — от белого и кремового до розового, малинового и солнечно-желтого.

Во время цветения кажется, будто над клумбой парят разноцветные шапки. Соцветия собраны в плотные щитки диаметром до 10–12 см, а сами растения достигают высоты около 40–60 см.

Цветение начинается в июне и продолжается практически до сентября. Если своевременно удалять увядшие соцветия, растение охотно выпускает новые цветоносы и сохраняет декоративность еще дольше. Кроме того, тысячелистник привлекает в сад пчел и бабочек, что делает клумбу более живой и естественной.

Одно из главных достоинств сорта — удивительная неприхотливость. Многолетник спокойно переносит жару, засуху и бедные почвы, не требует частых подкормок и редко поражается болезнями. Морозостойкость позволяет выращивать его практически во всех регионах России без укрытия на зиму. На одном месте куст способен расти 5–7 лет, постепенно становясь все пышнее.

Выращивать тысячелистник можно как через рассаду, так и прямым посевом семян в грунт. Всходы появляются достаточно быстро, а уже на следующий сезон растение показывает полноценное цветение. Именно поэтому «Смесь красок» часто рекомендуют начинающим садоводам, которые хотят получить эффектную клумбу без лишних хлопот.