Кусты малины перестали захватывать участок: помогли простые дачные хитрости

Малина радует вкусными ягодами, но быстро превращается в настоящую проблему на участке. За сезон кусты могут расползтись по грядкам и клумбам, если вовремя не ограничить рост корней.

Самый простой способ — вкопать вокруг малинника листы пластика или металла на глубину около 40 сантиметров. Такой барьер не дает корням уходить дальше нужного места.

Многие дачники также используют геотекстиль или высаживают кусты в большие емкости без дна. Это помогает держать малину под контролем и облегчает уход.

Важно регулярно удалять молодую поросль и не заливать кусты водой. Избыточный полив только ускоряет разрастание. Осенью стоит обрезать старые побеги, оставляя самые крепкие ветки.

Для небольших участков хорошо подходят ремонтантные сорта — они дают меньше лишней поросли и проще в уходе.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на своем участке и смогла остановить малину, которая раньше лезла даже в дорожки. Она советует весной сразу проверять появление новых побегов и удалять их маленькими, пока корни не успели разрастись.

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