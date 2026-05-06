06 мая 2026 в 06:45

Посадите эту «балерину» в тени — и она зацветет ярче, чем на солнце: украсит и дачу, и балкон

Фуксия — это цветок-балерина, который способен превратить в сказку и вашу дачу, и балкон. В отличие от многих капризных красавиц, фуксия прекрасно чувствует себя в тени, где ее цветение становится особенно ярким и продолжительным.

Сами цветки фуксии похожи на маленьких танцовщиц в пышных юбочках, застывших в грациозном танце. Из-под изящных, отогнутых чашелистиков выглядывает нежная «юбочка» из лепестков и длинные тычинки, придающие цветку легкость и воздушность. Палитра фуксии включает все оттенки розового, красного, фиолетового, белого и их удивительные комбинации, часто двухцветные.

Это настоящий долгоцвет: радовать своими цветами фуксия будет с конца весны до первых осенних заморозков. Ее можно высаживать в подвесные кашпо, создавая каскадные водопады из цветов, в напольные контейнеры, украшая террасы и зоны отдыха, или использовать для создания «цветочных деревьев». Она нетребовательна к почве, но предпочитает легкий и питательный грунт с хорошим дренажом.

Ранее были названы цветы, которые при посадке в мае цветут до октября.

Дарья Иванова
