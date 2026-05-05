Посадите этот куст вместо роз — и он накроет сад розовым туманом: цветет с июня до октября

Посадите этот куст вместо роз — и он накроет сад розовым туманом: цветет с июня до октября

Скумпия кожевенная, известная в народе как «дымящийся куст», — это настоящая находка для дачи, растение, которое способно затмить своей экзотической красотой даже самые капризные розы.

Ее невероятно эффектное и долгое цветение начинается в июне и длится почти до сентября. В этот период куст высотой до 3–5 метров покрывается огромными рыхлыми и пушистыми метелками длиной до 20 см, которые настолько легки и воздушны, что со стороны напоминают клубы розовато-сиреневого дымчатого облака.

Скумпия обладает прекрасной засухоустойчивостью, нетребовательна к плодородию почв и способна расти даже на каменистых склонах. Растение отлично переносит жару и городскую загазованность, но предпочитает солнечные места. Большинство сортов выдерживают зимы только до −20–23 °C, поэтому в суровых климатических условиях молодые растения нуждаются в укрытии на зиму, а взрослые кусты могут подмерзать.

Ранее был назван многолетник на замену флоксам: цветет все лето и зимует при −40 °C без укрытия.