Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 16:00

Посадите этот цветок в июне — и он будет цвести до самого снега белыми, розовыми и бордовыми шарами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот многолетник отличается поразительно долгим цветением, которое начинается в конце августа и продолжается до самых устойчивых заморозков в октябре-ноябре.

Соцветия-корзинки бывают самых разных оттенков: белоснежные, нежно-розовые, малиновые, бордовые, желтые, оранжевые и даже двухцветные, а по форме — от простых ромашковидных до густомахровых шаровидных, которые полностью закрывают зелень.

Высота куста варьируется от 30 до 120 см в зависимости от сорта, поэтому корейскую хризантему можно использовать и для бордюров, и для заднего плана цветников.

Все это про хризантему корейскую. Она отлично зимует в открытом грунте без укрытия в большинстве регионов России. На одном месте может расти 4–5 лет, после чего требуется деление куста.

Уход минимален: выберите солнечное место, поливайте в засуху и подкормите калийно-фосфорными удобрениями в конце лета для пышного цветения.

Ранее были названы 5 многолетников с белыми цветами, которые растут даже в тени.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси
Общество
Стало известно, как изменилось отношение россиян к поездкам на такси
Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств
Общество
Психолог объяснил, в чем главная проблема приложений для знакомств
Цветет так обильно, что листья почти не видны — сплошное винное облако. Весь сад в бордово-вишневых зонтиках с бархатным центром
Общество
Цветет так обильно, что листья почти не видны — сплошное винное облако. Весь сад в бордово-вишневых зонтиках с бархатным центром
Посадите в полутени — в апреле сад заискрится лимонно-желтыми звездами с розовым румянцем. Многолетник цвета утреннего солнца
Общество
Посадите в полутени — в апреле сад заискрится лимонно-желтыми звездами с розовым румянцем. Многолетник цвета утреннего солнца
И закрыться от соседей, и вместо забора у дороги: 10 растений для красивой живой стены
Общество
И закрыться от соседей, и вместо забора у дороги: 10 растений для красивой живой стены
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший особняк Трампа намерены снести бульдозерами
Военэксперт рассказал, что ВС РФ дает освобождение Рай-Александровки в ДНР
Аэродромы и порты в труху: удары ВС РФ жестко утюжат Украину, что дальше
Слова о Пугачевой и Орбакайте, внебрачный сын, жена в США: как живет Крутой
Набиуллина раскрыла цели ЦБ и Правительства России
Ярче, чем на поле: самые захватывающие фото болельщиков 1-й недели ЧМ-2026
«Не представляю другую эмблему»: известный артист о Тюкавине в «Динамо»
Белоруссия пригрозила Украине после атаки ВСУ на автобус с детьми
Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России на сроки до четырех лет
«Нужно держать в здравом уме»: Трамп о своем отношении к Нетаньяху
Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес»
Экс-футболист сборной России назвал фаворитов ЧМ-2026 после первого тура
В Москве воры подрались во время кражи $100 тыс.
Названы возможные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Минюст обновил список иностранных агентов
«Это воровство»: член СВОП о намерении США использовать российские активы
Финансист объяснил, как снижение ключевой ставки скажется на кредитах
Стал известен покупатель госпакета «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей
В Ростовской области полностью выгорел храм
В Минске решили добиться международной оценки атаки на автобус с детьми
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.