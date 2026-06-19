Посадите этот цветок в июне — и он будет цвести до самого снега белыми, розовыми и бордовыми шарами

Посадите этот цветок в июне — и он будет цвести до самого снега белыми, розовыми и бордовыми шарами

Этот многолетник отличается поразительно долгим цветением, которое начинается в конце августа и продолжается до самых устойчивых заморозков в октябре-ноябре.

Соцветия-корзинки бывают самых разных оттенков: белоснежные, нежно-розовые, малиновые, бордовые, желтые, оранжевые и даже двухцветные, а по форме — от простых ромашковидных до густомахровых шаровидных, которые полностью закрывают зелень.

Высота куста варьируется от 30 до 120 см в зависимости от сорта, поэтому корейскую хризантему можно использовать и для бордюров, и для заднего плана цветников.

Все это про хризантему корейскую. Она отлично зимует в открытом грунте без укрытия в большинстве регионов России. На одном месте может расти 4–5 лет, после чего требуется деление куста.

Уход минимален: выберите солнечное место, поливайте в засуху и подкормите калийно-фосфорными удобрениями в конце лета для пышного цветения.

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