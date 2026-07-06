Посадите этот цветок на клумбе — и она превратится в голубое озеро с белыми «веснушками»

Посадите этот цветок на клумбе — и она превратится в голубое озеро с белыми «веснушками»

Немофила «Барбара пятнистая» — это однолетнее низкорослое растение, которое способно превратить любую клумбу в настоящее голубое озеро. Всходы появляются уже на 5–7 день, а при температуре +15–18 °C сеянцы быстро развиваются и формируют плотную зеленую подушку из стелющихся, разветвленных стеблей высотой до 20 см и диаметром до 40 см.

Листья у немофилы перистолопастные, опушенные, а цветки — ширококолокольчатые, нежно-голубого или белого цвета с яркими темно-лиловыми пятнами на внешней стороне лепестков. Цветение начинается в июне и продолжается до сентября, украшая сад десятками соцветий, словно голубое озеро с белыми «веснушками».

Немофила холодостойка, переносит кратковременные весенние заморозки, предпочитает рыхлую, питательную, водопроницаемую почву, хорошо растет в полутени, но обильное продолжительное цветение возможно только при хорошем солнечном освещении. Сеять ее можно прямо в грунт.

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