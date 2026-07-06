Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 20:46

Посадите этот цветок на клумбе — и она превратится в голубое озеро с белыми «веснушками»

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Немофила «Барбара пятнистая» — это однолетнее низкорослое растение, которое способно превратить любую клумбу в настоящее голубое озеро. Всходы появляются уже на 5–7 день, а при температуре +15–18 °C сеянцы быстро развиваются и формируют плотную зеленую подушку из стелющихся, разветвленных стеблей высотой до 20 см и диаметром до 40 см.

Листья у немофилы перистолопастные, опушенные, а цветки — ширококолокольчатые, нежно-голубого или белого цвета с яркими темно-лиловыми пятнами на внешней стороне лепестков. Цветение начинается в июне и продолжается до сентября, украшая сад десятками соцветий, словно голубое озеро с белыми «веснушками».

Немофила холодостойка, переносит кратковременные весенние заморозки, предпочитает рыхлую, питательную, водопроницаемую почву, хорошо растет в полутени, но обильное продолжительное цветение возможно только при хорошем солнечном освещении. Сеять ее можно прямо в грунт.

Ранее были названы быстрорастущие лианы — оплетут забор за один сезон.

Проверено редакцией
Читайте также
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Общество
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
Общество
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Общество
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Общество
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Как защитить и спасти урожай картофеля: главные болезни и вредители в июле
Семья и жизнь
Как защитить и спасти урожай картофеля: главные болезни и вредители в июле
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.