05 мая 2026 в 09:00

Посадила рядом — и все загнулось: вот какие пары на грядке лучше сразу развести по углам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда урожай «не идет» вовсе не из-за ухода, а из-за неудачного соседства. Некоторые растения буквально мешают друг другу расти, тянут питание и переносят общие болезни. Пара простых правил — и грядки начинают работать совсем по-другому.

Томаты и картофель — из одного семейства, поэтому быстро заражают друг друга и спорят за питание. Их лучше расселить подальше.

Капуста и горох тоже не дружат: капуста угнетает рост, а требования к почве у них разные — один любит легкость, другой плотную влагу.

Свекла и морковь на одной грядке конкурируют за ресурсы, из-за этого корнеплоды вырастают мелкими и кривыми.

Лук и чеснок тормозят развитие бобовых: их фитонциды мешают нормальному росту соседей.

Салат и шпинат требуют разной влажности, поэтому вместе дают слабый результат.

Лучше чередовать культуры или разделять их расстоянием. Тогда растения не мешают друг другу, а урожай радует не «по чуть-чуть», а по-настоящему щедро.

Ранее Туманов рассказал, что для избавления от борщевика на участке необходимо вызвать специалистов, которые знают циклы его развития и понимают, когда можно вытравить.

Марина Макарова
