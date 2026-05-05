Посадила рядом — и все загнулось: вот какие пары на грядке лучше сразу развести по углам

Иногда урожай «не идет» вовсе не из-за ухода, а из-за неудачного соседства. Некоторые растения буквально мешают друг другу расти, тянут питание и переносят общие болезни. Пара простых правил — и грядки начинают работать совсем по-другому.
Томаты и картофель — из одного семейства, поэтому быстро заражают друг друга и спорят за питание. Их лучше расселить подальше.
Капуста и горох тоже не дружат: капуста угнетает рост, а требования к почве у них разные — один любит легкость, другой плотную влагу.
Свекла и морковь на одной грядке конкурируют за ресурсы, из-за этого корнеплоды вырастают мелкими и кривыми.
Лук и чеснок тормозят развитие бобовых: их фитонциды мешают нормальному росту соседей.
Салат и шпинат требуют разной влажности, поэтому вместе дают слабый результат.
Лучше чередовать культуры или разделять их расстоянием. Тогда растения не мешают друг другу, а урожай радует не «по чуть-чуть», а по-настоящему щедро.
