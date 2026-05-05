Гусев раскрыл последствия атаки украинских БПЛА на Воронежскую область Гусев: 160 человек остались без света после атаки БПЛА на Воронежскую область

Силы ПВО в ночь на 5 мая сбили 17 беспилотников в небе над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. В одном из районов обломки сбитого аппарата повредили линию электропередачи. 160 человек временно остались без электроснабжения, однако повреждения уже устранены. Пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщил Гусев, в другом районе обломки посекли забор частного домовладения, повредили погрузчик и автомобиль. Режим беспилотной опасности сохраняется в регионе.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что основной целью ночной атаки Вооруженных сил Украины на регион был нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез». По его словам, за ночь силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников. Пожар в промышленной зоне локализован. Жертв в результате атаки нет.