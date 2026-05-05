05 мая 2026 в 10:23

Россиянка рассказала, кто помог ей спастись из рабства в Мьянме

Освобожденная из рабства в Мьянме заявила, что ее спасли МВД России и посольство

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Россиянка, оказавшаяся в невольничьем центре в Мьянме, рассказала, что решающую роль в ее вызволении сыграли МВД России и посольство РФ. По ее словам, которые приводит РИА Новости, именно им она смогла оперативно передать данные о своем местонахождении.

Первоначально основную работу проделали МВД России и посольство России в Мьянме. Именно эти люди действительно решали вопросы, связанные с моим местонахождением, передвижением и безопасностью. Я отправила свою локацию, и это значительно упростило задачу, — рассказала собеседница агентства.

Параллельно она пыталась обратиться в сторонние сервисы, которые специализируются на вызволении людей из плена. Однако, как призналась россиянка, этот путь оказался безрезультатным. Она находилась в сильнейшем стрессе, не зная, кому можно верить. В итоге реальную помощь оказали только российские официальные структуры.

Ранее сообщалось, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

