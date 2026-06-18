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18 июня 2026 в 14:46

Посадила этот многолетник — тля и капустная моль исчезли: растет из семян в любой точке России

Фото: D-NEWS.ru
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Это растение сочетает в себе красоту, пользу и абсолютную неприхотливость, а его главное преимущество — способность отпугивать вредителей без всякой химии.

Запах котовника, напоминающий смесь лимона и мяты, не выносят тля, капустная моль, комары и мухи, поэтому, посадив этот многолетник рядом с капустой, розами или овощными грядками, вы создадите природный защитный барьер.

При этом его лилово-голубые цветки, собранные в пушистые соцветия, привлекают в сад пчел, шмелей и бабочек, улучшая опыление соседних культур. Цветет котовник с июня до сентября, образуя эффектное «голубое облако» высотой 30–50 см.

Растение засухоустойчиво, прекрасно растет даже на бедных каменистых почвах, не требует подкормок и зимует без укрытия в любом регионе России. Вырастить котовник проще простого — достаточно посеять семена прямо в грунт, всходы появятся через 10–20 дней. На одном месте он может расти 5–6 лет без пересадки.

Ранее был назван цветок с синими ромашками, который цветет 4 месяца подряд.

Проверено редакцией
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