Посадил — и забыл про медведку и белокрылку: этот цветок защитит огород лучше бархатцев

Этот цветок защитит огород лучше бархатцев, известных своим отпугивающим вредителей запахом.

Пижма — этот неприхотливый многолетник станет настоящим природным инсектицидом и прогонит с участка медведку, белокрылку, тлю, колорадского жука и даже муравьев! Ее яркие желтые соцветия, собранные в щитки, выделяют мощные фитонциды, которые насекомые не переносят на дух. Достаточно высадить пижму по периметру грядок или между овощными культурами — и вредители покинут ваш огород.

Другой мощный защитник — лаванда, чей запах не выносят тля, белокрылка и муравьи, а ее фиолетовые свечи станут украшением сада. Полынь горькая, высаженная по краям участка, отпугивает капустную белянку, слизней и блошек. Эти растения создадут естественный барьер. Посадил — и забыл про медведку, белокрылку и прочих вредителей.

Ранее был назван многолетник, который превратит темный угол на участке в сказку: цветет долго и обильно.