Посадил и забыл на 15 лет: вечнозеленый ковер — не требует полива, стрижки и подкормок

Посадил и забыл на 15 лет: вечнозеленый ковер — не требует полива, стрижки и подкормок

Барвинок малый — это многолетник, который по праву считается идеальным растением для тех, кто хочет забыть об уходе за садом на долгие годы, ведь он способен расти на одном месте 10–15 лет без пересадки и при этом сохранять декоративность круглый год.

Этот вечнозеленый почвопокровник образует плотный ковер из блестящих кожистых листьев, который не оставляет шансов сорнякам, а его стелющиеся побеги быстро укореняются и заполняют любые пустоты, создавая сплошной зеленый покров даже на бедных почвах и в полутени. Весной барвинок покрывается множеством нежных синих, голубых или сиреневых пятилепестковых цветков диаметром до 3 см, которые появляются в апреле-мае и радуют глаз до начала лета, а иногда и повторно в августе, добавляя яркие акценты в зелень.

Главное преимущество этого растения — его феноменальная морозостойкость: он выдерживает температуры до –35 °C и не требует укрытия на зиму, а также спокойно переносит засуху, хотя при поливе цветет пышнее.

Ранее был назван компактный кустарник с яркими цветами — высота до 50 см, зимостойкость до –40 °C.